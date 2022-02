Αχαΐα

Θάνατος τριών αδελφών: Ζητήθηκε εκταφή της Τζωρτζίνας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των θανάτων των τριών αδελφών από την Πάτρα. Η ανακοίνωση των γονιών και οι έρευνες των Αρχών.

Μετά την Εισαγγελική παρέμβαση για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών σε διάστημα τριών ετών και την ανάληψη της υπόθεσης από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αθηνών, έντονη ήταν φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εκταφής της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως σχετικό αίτημα διαβιβάστηκε από το Ανθρωποκτονιών στην αρμόδια Εισαγγελία, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν, ότι δεν αποκλείεται να ζητηθεί εκταφή και για τ’ άλλα δυο παιδιά.

Το βέβαιο, μέχρι στιγμής είναι ότι, δεν υπάρχει κάποιο ύποπτο πρόσωπο στην υπόθεση, το πλήθος των ερωτημάτων, ωστόσο που προκύπτει αναγκάζει τις Αρχές να ερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση κι έτσι οι έρευνες θα κινηθούν προς όλες τις κατευθύνσεις.

Με βάση την εντολή για την διενέργεια της Προκαταρτικής Εξέτασης, πρόκειται να κληθούν για να καταθέσουν οι γονείς των τριών κοριτσιών, οι ιατροδικαστές που συνέταξαν εκθέσεις για τους «μυστηριώδεις» θανάτους και οι γιατροί των παιδιών.

Το σύνδρομο Μινχάουζεν

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Εισαγγελία Πατρών αλλά και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, έχουν φθάσει πληροφορίες για το ενδεχόμενο να πρόκειται για περίπτωση «ανθρωποκτονίας» – παρότι μέχρι σήμερα οι θάνατοι έχουν ιατρικό λόγο που επήλθαν – προκληθείσα από πάσχοντα από το λεγόμενο «Σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου», μία κλινική διαταραχή μέσω της οποίας ένα άτομο βλάπτει κάποιο άλλο. Το συγκεκριμένο «σενάριο» είχε μπει στην σκέψη όσων ασχολήθηκαν με την υπόθεση, τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αθήνα.

Σε μία τέτοια περίπτωση, χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, ο πάσχων προχωρά σε επικίνδυνους τραυματισμούς ή πλασματικά μέσα (π.χ. τεχνητές μολύνσεις), αναζητώντας το έλεος από τρίτους. Πρόκειται, δηλαδή, για ψυχοπαθολογία με ολέθριες προεκτάσεις, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στον θάνατο, σε ένα ποσοστό 5%-10%. Τα θύματα του συνδρόμου κακοποιούνται και δηλητηριάζονται σταδιακά. Ο θύτης φτάνει σε σημείο να υποστηρίζει ότι γνωρίζει καλύτερα την ασθένεια από την οποία πάσχει το θύμα (π.χ. σε πιθανή αιμορραγία άγνωστης προέλευσης προσπαθεί να πείσει τον γιατρό ότι πρόκειται για καρκίνο στο έντερο), τείνει δηλαδή να δραματοποιεί τα γεγονότα, εσκεμμένα, διαψεύδοντας ακόμα και τα τεκμήρια. Δεν λείπουν φορές που διαστρεβλώνει την αλήθεια και αποποιείται ευθύνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΕΣΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – Κοινή δήλωση των γονέων για… «ανακρίβειες»

Στο μεταξύ, οι γονείς που έχασαν τα τρία μικρά παιδιά τους στην Πάτρα, εξέδωσαν κοινή δήλωση μετά την εισαγγελική παρέμβαση για να διερευνηθούν τα αίτια των θανάτων τους.

Στην δήλωση, ο δικηγόρος Δημήτρης Καράμπελας αναφέρεται στα αίτια των θανάτων των τριών κοριτσιών της οικογένειας προσθέτοντας πως με ιδιαίτερη ικανοποίηση οι γονείς πληροφορήθηκαν την έναρξη της εισαγγελικής έρευνας για να διαλευκανθούν πλήρως.

Η δήλωση του δικηγόρου των γονιών από την Πάτρα, αναφέρει:

«Αρχικά οι γονείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους τόσο στην Πατραϊκή κοινωνία, όσο και την ολόκληρη την Ελλάδα για τα μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης που έλαβαν αυτό το διάστημα στο ανείπωτο δράμα που βιώνουν» αναφέρει ο κ. Καράμπελας και συνεχίζει: «Προς αποκατάσταση, ωστόσο, ανακριβειών που δημοσιεύονται σε διάφορα μέσα, ιδίως ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και σε κακοπροαίρετα σχόλια, γραμμένα κάτωθι σχετικών δημοσιευμάτων, διευκρινίζουν ότι:

(α) Η αιτία θανάτου της μικρής Μαλένας το έτος 2019 σε ηλικία 3,5 ετών ήταν αρχικώς η αιφνίδια ανακοπή απροσδιόριστων αιτιών, ενώ ακολούθως ο θάνατος αποδόθηκε σε ηπατική ανεπάρκεια και πνευμονικό οίδημα. Για τη διερεύνηση του θανάτου της Μαλένας, οι γονείς έχουν υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση ερευνάται ποινικά.

(β) Η αιτία θανάτου της μικρής Ίριδας το έτος 2021 σε ηλικία 6 μηνών, σύμφωνα με τις αρχικές ιατρικές πιστοποιήσεις ήταν ομοίως η αιφνίδια ανακοπή απροσδιόριστων αιτιών, ακολούθως όμως και μετά από τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις προέκυψε ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από εκ γενετής -σπανιότατα- παθολογικά αίτια (αγενεσία φλεβόκομβου). Σύμφωνα, επίσης, με τα όσα τους ανέφεραν οι ιατροί που εξέτασαν το βρέφος, με το σπάνιο αυτό παθολογικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε δεν θα μπορούσε να ζήσει περισσότερο από 15 έτη.

(γ) Η αιτία του πρόσφατου θανάτου της μικρής Τζωρτζίνας σε ηλικία 9 ετών είναι προς το παρόν (ομοίως) η αιφνίδια ανακοπή απροσδιόριστων αιτιών, καθόσον εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων. Αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία ενδεχομένως θα ’’ρίξουν φως’’ στα αίτια θανάτου της.

Οι γονείς με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορήθηκαν σήμερα δι’ εμού ότι ήδη από εχθές (9-2-2022) η κ.κ. Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών παρήγγειλε προς την Υπ/δνση Ασφαλείας Πατρών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της.

Τελειώνοντας, οι γονείς απευθύνουν ευγενική έκκληση να σταματήσει εφεξής η οποιαδήποτε δημοσίευση ή αναπαραγωγή συγκεχυμένων πληροφοριών και ανακριβειών σχετικά με την υπόθεση, οι οποίες ουδέν εισφέρουν σε ένα τόσο ευαίσθητο και τραγικό θέμα, όπως και η -εν μέσω του βαρέως πένθους τους- συνεχής ενόχληση τόσο των ιδίων, όσο και λοιπών μελών των οικογενειών τους σχετικά με απόσπαση πληροφοριών για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ευχαριστούν εκ των προτέρων για την κατανόηση».

Πηγή: pelop.gr

