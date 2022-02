Χανιά

Χανιά – Γηροκομείο: έκαναν πάρτι για να δείχνουν ότι όλα είναι καλά (βίντεο)

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το κολαστήριο των Χανιών. Μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Χριστούγεννα του 2015. Η διεύθυνση του γηροκομείου των Χανίων στήνει γιορτή και ανοίγει τις πόρτες σε τοπικό κανάλι της Κρήτης για να καταγράψει τις χαρούμενες εικόνες. Ανάμεσα στο εμφανώς ενθουσιασμένο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό το οποίο στα πλάνα φαίνεται να χορεύει και να αγκαλιάζει αυθορμήτως τους ηλικιωμένους τρόφιμους - όταν προσέχεις περισσότερο την εικόνα, διακρίνεις στο βάθος του πλάνου σκελετωμένους τρόφιμους παραταγμένους με τα αμαξίδια στους διαδρόμους. Άλλους με ναρκωμένο βλέμμα να κάθονται ακίνητοι. Μια ηλικιωμένη με κρεμασμένο το κεφάλι, φαίνεται να μην έχει καν τις αισθήσεις της.

Η συλληφθείσα σήμερα ιδιοκτήτρια του γηροκομείου, η οποία μεταξύ άλλων διώκεται για 30 ανθρωποκτονίες και οκτώ απόπειρες, μετά από απάνθρωπους βασανισμούς των τροφίμων που φιλοξενούσε - έλεγε τότε στην κάμερα ότι «…οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα στην διασκέδαση, τους αρέσει η μουσική. Καλά περνάμε όλοι μαζί…».

Ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από αυτές τις εικόνες, όπως την καταγγέλλουν συγγενείς θυμάτων;

Κόρη θύματος του γηροκομείου που μίλησε στον ΑΝΤ1 δήλωσε πως «δεν είναι εικόνα που δείχνουν αυτοί. Αυτή η γαλήνη, η αγάπη και η φροντίδα η χριστουγεννιάτικη και ο Θεός ξέρει πόσοι πεθαμένοι ήταν κάτω. Αυτοί μπορεί πάνω να γιορτάζουνε και στο υπόγειο οι άνθρωποι πεθαίνανε. Δηλαδή, όλο αυτό που κάνανε και τα βίντεο ήταν εικονικό, δεν το αισθανόντουσαν. Απλά ήταν εικονικό γιατί έπρεπε να δείξουνε την καλή εικόνα της κλινικής, για να μαζεύει αυτή γερόντους. Δεν αγάπησε αυτή τους γερόντους, απλά τους έπαιρνε τα λεφτά, τις περιουσίες, τα χρυσά…».

Από την πρώτη στιγμή των ερευνών οι αρχές έβαλαν στο μικροσκόπιο δεκάδες ύποπτες μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν από ηλικιωμένους τρόφιμους προς το ίδρυμα. Όπως αυτό το πρόσφατα ανακαινισμένο ακίνητο που βλέπετε.

Μακρινή συγγενής ηλικιωμένης καταγγέλλει στον ΑΝΤ1 ότι η ιδιοκτήτρια του ιδρύματος κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή της ηλικιωμένης ώστε με πληρεξούσιο να γίνει η αποκλειστική διαχειρίστρια του σπιτιού της!

«Όταν ο πατέρας μου τους είπε ότι θα έρθω να την δω αν ήταν βούλησή της, εκείνη του είπε να μην ανακατευτεί γιατί θα τον βρουν σε κάποιο χαντάκι», καταγγέλλει στον ΑΝΤ1 συγγενής τρόφιμου του γηροκομείου.

Το ακίνητο της ηλικιωμένης τροφίμου, είχε μεταβιβαστεί στην εταιρία της ιδιοκτήτριας, το οποίο πούλησε, όπως καταγγέλλεται, σε άτομο του περιβάλλοντός της και σήμερα να φιγουράρει ανακαινισμένο

«Πήγα να την επισκεφθώ την είδα δεμένη, βρεγμένη με κουρέλια, την έκαναν ντους με το καροτσάκι έτσι, η γιαγιά μου με παρακαλούσε ‘πάρε με από εδώ’!», δηλώνει η Βασιλική Βήχου, η οποία από το πρώτο επισκεπτήριο στο γηροκομείο για να δει την γιαγιά της κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν τους έπιασε στα πράσα να έχουν δέσει σε χέρια και πόδια την γιαγιά της σε αμαξίδιο, την πήρε από το ίδρυμα, γλυτώνοντάς την, όπως λέει σήμερα, από βέβαιο θάνατο!

Η ίδια απευθύνει τέλος έκκληση σε όλους να μιλήσουν γιατί «θα φτάσουμε και εμείς στη θέση τους, έτσι θα θέλαμε να μας φέρονται;».