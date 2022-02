Δωδεκανήσα

Ρόδος: Κλέφτης παρέσυρε με αυτοκίνητο το θύμα του

Ο 39χρονος χτύπησε το θύμα του και διέφυγε από το σημείο...

Σε δίκη ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου παραπέμφθηκε χθες ένας 39χρονος Ρομά που συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για απόπειρα κλοπής και σωματική βλάβη.



Την 10η Φεβρουαρίου 2022 και περί ώρα 14:30 ενημερώθηκε το κέντρο άμεσης δράσης της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου για άτομο που κρατείται για κλοπή.



Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο όπου τους περίμενε ένας 64χρονος Έλληνας μηχανικός και δήλωσε ότι άτομο το οποίο επέβαινε σε αυτοκίνητο μάρκας OPEL, αποπειράθηκε να αφαιρέσει διάφορα αντικείμενα από αυλή ιδιοκτησίας του.



Στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει το όχημα πήρε τα κλειδιά του. Ο κατηγορούμενος έθεσε εκ νέου σε λειτουργία το όχημα παρακάμπτοντας το κύκλωμά του, έκανε πίσω με ανοικτή την πόρτα οδηγού και παρέσυρε το θύμα προκαλώντας του κατά αυτόν τον τρόπο σωματική βλάβη.



Ακολούθως διέφυγε από το σημείο με το αυτοκίνητο.



Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και παρέδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Θα δικαστεί την προσεχή Δευτέρα.

Πηγή: dimokratiki.gr

