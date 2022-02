Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Παιδί ακρωτηριάστηκε από τρακτέρ

Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή το παιδί δίνουν οι γιατροί στη Ζάκυνθο.

Υπεράνθρωπη και πολύωρη προσπάθεια κατέβαλαν οι γιατροί του Νοσοκομείου Ζακύνθου για να σταματήσουν την αιμορραγία σε ένα δεκάχρονο αγόρι που μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι, τραυμαρισμένο βαριά στον ώμο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν δυστυχώς ότι έχει ακρωτηριαστεί και έχει χάσει το χέρι του.

Το ατύχημα έγινε όταν το παιδί που βρισκόταν σε χωράφι τραυματίστηκε από γεωργικό μηχάνημα –φρέζα.

Το αγοράκι είναι ακόμα στο χειρουργείο, ενώ έχει ειδοποιηθεί αεροπλάνο για να γίνει αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Πηγή: imerazante.gr

