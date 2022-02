Θεσσαλονίκη

Μετρό Θεσσαλονίκης - Καραγιάννης: Παραδίδεται το 2023

Ποια έργα αναμένονται σε Θεσσαλονίκη και βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Yποδομών και Mεταφορών

«Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί στη Θεσσαλονίκη στο τέλος του 2023 και οι πολίτες θα έχουν και μετρό και αρχαία», τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, κάνοντας λόγο για ένα εμβληματικό έργο που θα ενσωματώνει τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη.



Μιλώντας στο 5ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται διαδικτυακά, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε για το μετρό της πόλης ότι «αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η προμήθεια και των 18 υπερ-αυτόματων συρμών τελευταίας τεχνολογίας οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι τα συστήματα αυτομάτων θυρών στις αποβάθρες κάθε σταθμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια των επιβατών».

Τα έργα που αναμένονται σε Θεσσαλονίκη και βόρεια Ελλάδα

Παρουσιάζοντας το σχέδιο του υπουργείου Yποδομών και Mεταφορών για τα έργα στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα και την πορεία υλοποίησής τους, αναφέρθηκε πρωτίστως στο fly over, έναν «δρόμο πάνω από το δρόμο», που όπως υποστήριξε θα είναι η μεγαλύτερη εναέρια οδός στην Ελλάδα, η οποία θα ανακουφίσει την ανατολική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσει αισθητά την οδική ασφάλεια και όλα αυτά -όπως επεσήμανε- χωρίς καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση. «Τρέξαμε σε χρόνο – ρεκόρ τον διαγωνισμό και ο ανάδοχος του έργου θα στήσει εργοτάξια έως το τέλος του 2022», ανέφερε ο υφυπουργός.

Ο κ. Καραγιάννης τόνισε ακόμη ότι προχωρά το σιδηροδρομικό έργο «Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Τοξότες», που θα ενώνεται και με την Αλεξανδρούπολη, προϋπολογισμού 1,7 δισ. «Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα που περιλαμβάνονται στο πλάνο των 4 δις που προκηρύξαμε», υπογράμμισε.

Τέλος, αναφέρθηκε σε δύο οδικά έργα, που -όπως είπε, θα κάνουν ταχύτερες ασφαλέστερες μετακινήσεις από και προς τη Χαλκιδική. «Ολοκληρώνουμε νωρίτερα το οδικό έργο Θέρμη – Γαλάτιστα. Έχουμε ήδη παραδώσει τα πρώτα 5,5 χιλιόμετρα και το φθινόπωρο του 2022 θα παραδώσουμε ολόκληρο το έργο. Επίσης, τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί το έργο για το “ορφανό” χιλιόμετρο της Ποτίδαιας», σημείωσε.

