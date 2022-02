Αχαΐα

Κάρυστος: Απόπειρα βιασμού ηλικιωμένης από δημοτικό υπάλληλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εντολή εισαγγελέα εξετάστηκε από ψυχίατρο.

Ελεύθερος αφέθηκε ο 62χρονος από την Κάρυστο, ο οποίος πριν από 24 ώρες αποπειράθηκε να βιάσει μία 80χρονη γυναίκα. Με εντολή εισαγγελέα εξετάστηκε από ψυχίατρο.

Ο 62χρονος μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση από την Κάρυστο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο από όπου αφέθηκε ελεύθερος, λόγω διανοητικής υστέρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Παρασκευής (11.02.2022) μία 80χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον 62χρονο συνταξιούχο δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Καρύστου.

πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Φρίκη για το τσιμέντωμα του 7χρονου - Σε εργαλειοθήκη τα οστά του (εικόνες)

Ουκρανία: Επικοινωνία Πούτιν με Μπάιντεν και Μακρόν

Κορονοϊός: Οι μακροπρόθεσμες καρδιαγγειακές επιπλοκές που προκαλεί