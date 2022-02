Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο άντρα μέσα στο σπίτι του

Καβάλα

Το πτώμα του βρέθηκε από φιλικό του πρόσωπο που τον επισκέφτηκε και έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο. Που κατέληξαν οι έρευνες των Αρχών.

Νεκρός με τραύμα από πυροβόλο όπλο βρέθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 12 Φεβρουαρίου 2022 στις Ελευθερές του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα ένας 45χρονος, κάτοικος της περιοχής.

Ο άτυχος άντρας, ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, έμενε μόνος και βρέθηκε από φιλικό του πρόσωπο το οποίο επισκέφτηκε το σπίτι του.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενώ φως στην υπόθεση θα ρίξει και το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ του kavalapost.gr, οι περίοικοι δεν ανέφεραν στις Αρχές ότι άκουσαν κάποιον πυροβολισμό.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας ξεκίνησαν αμέσως έρευνες και κατέληξαν σε έναν 46χρονο, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.

Η αφορμή για την δολοφονία ασήμαντη σύμφωνα με πληροφορίες, αφού ο 46χρονος φαίνεται να τράβηξε όπλο επειδή ο 44χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι του προκάλεσε ζημίες στα αμπέλια.

