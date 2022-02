Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τον μαχαίρωσαν στο κέντρο της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άντρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Τραυματισμένος πιθανότατα από μαχαίρι μεταφέρθηκε, λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα της Κυριακής, ένας 30χρονος άνδρας από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την αστυνομία το αιματηρό περιστατικό, σημειώθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου και ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υποδείξει ποιος και κάτω από ποιες συνθήκες του επιτέθηκε, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νικαράγουα: Πέθανε υπό κράτηση ο ηγέτης των ανταρτών Σαντινίστας

Χανιά - Γηροκομείο: Προφυλακίστηκαν η ιδιοκτήτρια και η κόρη της

Κορονοϊός – Παγώνη: Η αποκλιμάκωση θα γίνει σταδιακά και με αργούς ρυθμούς