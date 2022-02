Κέρκυρα

Κέρκυρα - φωτιά: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άντρας, στην Λευκίμμη.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κέρκυρας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή της Λευκίμμης, στην Κέρκυρα.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι κατόρθωσαν τελικά να σβήσουν τη φωτιά, η οποία όμως πρόλαβε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο οίκημα.

Δυστυχώς όμως μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε η σορός ενός άντρα ηλικίας 91 ετών, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

