Δολοφονία Άλκη: Πορεία μαθητών και γονέων στην μνήμη του 19χρονου (εικόνες)

Ηχηρό μήνυμα κατά τις βίας έστειλαν γονείς και μαθητές στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας πορεία μέχρι το σημείο που δολοφονήθηκε ο 19χρονος.



Πορεία από μέλη του Συλλόγου Γονέων του 79ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης, στη μνήμη του 19χρονου Άλκη που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, στη Χαριλάου.



Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και μικροί μαθητές, οι οποίοι κρατούσαν πανό αφιερωμένα στον Άλκη αλλά και μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της αποδοχής.



Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Χαριλάου και κατευθύνθηκε μέχρι το σημείο που έπεσε νεκρός o 19χρονος Άλκης, στην οδό Γαζή.



Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων, Θανάσης Κοκονάς, σημείωσε πως “οι μαθητές δεν πρέπει να σταματήσουν να εκφράζουν ότι επιθυμίες έχουν. Δεν πρέπει αυτό που έγινε έξω από το σχολείο να εγκλωβίσει τα παιδιά και να δημιουργήσει περισσότερο φόβο. Τέτοια εγκληματικά στοιχεία δεν έχουν καμία θέση μέσα στο σχολείο, μες στη γειτονιά. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες από ενώσεις, συλλόγους και από την Ομοσπονδία για να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα που από την πρώτη στιγμή ανησυχούσε και τους γονείς. Όλες αυτές οι φασιστικές ομάδες που δρουν, βρίσκουν καταφύγιο σε κινήματα οπαδικά και αυτό ανησυχεί πολύ τους γονείς”.



Μάλιστα διαμήνυσε ότι οι σύνδεσμοι μπορούν να απομονώσουν αυτά τα στοιχεία και να τα απομακρύνουν από το σύνολο της κοινωνίας.





“Να σταματήσει η βία και να μεγαλώσουμε με ασφάλεια τα παιδιά μας”



Τις αντιδράσεις των μαθητών από τη δολοφονία του Άλκη μπροστά από το σχολείο τους, περιέγραψε η πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 79ου Δημοτικού Σχολείου, Δήμητρα Χριστοφορίδου.



“Ο Άλκης δολοφονήθηκε μπροστά στο σχολείο μας και αυτό ήταν κάτι που μας συγκλόνισε όλους. Θέλαμε να αντιδράσουμε σε αυτή την ωμή βία που κατακλύζει τη ζωή μας, αφού πλέον σε καθημερινή βάση, ακούμε για βίαια περιστατικά. Πρέπει να σταματήσει αυτή η βία για να μεγαλώσουν με ασφάλεια και τα παιδιά μας”, ανέφερε.



Επιπρόσθετα, η ίδια τόνισε ότι τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να εκφραστούν με ευκολία και το κάνουν κάπως απλοϊκά.

“Μαμά, αν με ρωτήσουν τι ομάδα είμαι θα τρέξω να φύγω”, είπαν κάποιοι μαθητές. Ενώ, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, κάποια παιδιά δε θέλουν να χρησιμοποιούν κασετίνες που έχουν πάνω τους διακριτικά ομάδων.





Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν μέσω μιας παρέμβασης στο μάθημα των εικαστικών. Εκεί τα παιδιά έγραψαν συγκλονιστικά μηνύματα που είναι αναρτημένα στον τοίχο του σχολείου. Εξέφρασαν τον πόνο τους, αλλά και την ελπίδα τους ότι θα αλλάξει κάτι.



“Ντροπή είναι να μη μιλάμε”



Τη σημασία της καταδίκης της βίας τόνισε σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 79ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Καγιαλής Νίκος.





“Τι μπορείς να πεις σε ένα παιδιά 6 με 7 χρόνων. Είναι η βία γενικά, όχι μόνο η οπαδική. Τι κάνουμε εμείς για αυτό; Κρύβουμε κάτω από ένα χαλάκι τα κοινωνικά προβλήματα και από επάνω γράφει “είναι ντροπή”. Ντροπή είναι να ξέρεις κάτι και να μη μιλάς”.



Σημειώνεται πως αύριο, Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, αναμένεται να περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας για την απολογία του, ο 20χρονος Αλβανός ο οποίος διέφυγε αμέσως μετά το φρικτό συμβάν και κατηγορείται για την εμπλοκή του στην δολοφονία του Άλκη.

