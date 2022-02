Καβάλα

Δολοφονία στην Καβάλα: Φίλος του θύματος ομολόγησε ότι τον σκότωσε

Ο δράστης ομολόγησε ότι τον πυροβόλησε μετά από διαπληκτισμό για ένα... χωράφι.



Ομολόγησε ο δράστης της δολοφονίας του 44χρονου που βρέθηκε χθες το απόγευμα θανάσιμα τραυματισμένος από κυνηγετικό όπλο στον οικισμό Ελευθερών Καβάλας.

Πρόκειται για έναν 46χρονο φίλο και συγχωριανό του θύματος ο οποίος, όπως είχε γίνει γνωστό χθες, βρήκε το πτώμα του άτυχου άντρα και ειδοποίησε τους γείτονες. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια ο δράστης πήγε χθες στο σπίτι του θύματος και επειδή θεώρησε ότι του «πείραξε» το χωράφι, όπως ομολόγησε στην αστυνομία, τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο στη θωρακική χώρα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών και από την έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος κατά την εξέτασή του ομολόγησε την πράξη του.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα. Σε βάρος του 46χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας.

