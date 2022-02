Βοιωτία

Θήβα: Νεκρός ο άνδρας που τραυματίστηκε από έκρηξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός εργάτης είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από την έκρηξη.

Κατέληξε δυστυχώς ο άνδρας που τραυματίστηκε πριν από λίγα 24ωρα μετά από έκρηξη που πραγματοποιήθηκε σε φρεάτιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 25χρονος χειριστής κομπρεσέρ άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν σοβαρά τραυματισμένος.

Συμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες με κομπρεσέρ και δημιουργήθηκε μια σπίθα προκλήθηκε έκρηξη σε φρεάτιο μεθανίου που υπήρχε εκεί. Ο άνδρας φέρεται να πετάχτηκε πολλά μέτρα στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Πηγή: radiothiva.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παρίσι: Δεκάδες προσαγωγές για το “Κομβόι της Ελευθερίας”

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο άντρα μέσα στο σπίτι του

Κυψέλη: Μαρτυρικός ο θάνατος του 7χρονου - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις