Δωδεκανήσα

Ρόδος - Τροχαίο: φονική βουτιά σε γκρεμό

Το δεύτερο άτομο που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κάλεσε για βοήθεια.

Τραγωδία στη Ρόδο όταν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα και επέστρεφαν από τον Έμπωνα με κατεύθυνση τον Αρχάγγελο, έπεσε σε γκρεμό.

Το ένα από τα δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα, είχε τις αισθήσεις του και κάλεσε για βοήθεια. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα να και υπήρξε μία μικρή καθυστέρηση καθώς είχε δοθεί λάθος στίγμα μέχρι να εντοπιστεί το όχημα.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε όμως ο ένας εκ των δύο επιβαινόντων δεν είχε τις αισθήσεις του και τελικά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για 52χρονο από τον Αρχάγγελο.

Το δεύτερο άτομο ανασύρθηκε από τους διασώστες της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ με ελαφρά τραύματα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος θα αναζητήσουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί του ΑΤ Αρχαγγέλου που χειρίζονται την υπόθεση διενεργώντας έρευνα.

Πηγή: rodiaki.gr

