Καβάλα

Δολοφονία στην Καβάλα: Ο τσακωμός για τα χωράφια και ο μοιραίος πυροβολισμός

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και πήρε ο 46χρονος καθ' ομολογίαν δράστης.



Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (18 Φεβρουαρίου) ζήτησε και πήρε ο 46χρονος δράστης της δολοφονίας του 44χρονου στην τοπική κοινότητα Ελευθερών του δήμου Παγγαίου.



Ο 46χρονος προσήχθη, σήμερα το πρωί, ενώπιον του ανακριτή στο δικαστικό μέγαρο της Καβάλας προκειμένου να απολογηθεί και στη συνέχεια να τού απαγγελθούν οι κατηγορίες.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, ο 46χρονος «για ασήμαντη αφορμή πυροβόλησε τον 44χρονο με κυνηγετικό όπλο στη θωρακική χώρα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα».



Ο 46χρονος αγρότης υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το θύμα, ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, τού προκαλούσε συστηματικά καταστροφές τα χωράφια του, γεγονός που δημιούργησε ένταση ανάμεσα στους δύο. Το απόγευμα του Σαββάτου, ο δράστης μετέβη στην οικία του θύματος για να τού ζητήσει εξηγήσεις κι επικράτησε ένταση ανάμεσά τους. Ο δράστης, χρησιμοποιώντας κυνηγετική καραμπίνα, που νόμιμα κατείχε, πυροβόλησε το θύμα, προκαλώντας του τραύματα που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατό του.



Σύμφωνα με την υπεράσπιση του 46χρονου, λίγα λεπτά μετά το συμβάν και τον πυροβολισμό που δέχθηκε το θύμα, ο ίδιος ο δράστης κάλεσε την αστυνομία.

