Ενδοοικογενειακή βία - Αίγιο: ελεύθερος ο άνδρας που χάραξε με γυαλί τη σύζυγό του

Στιγμές βγαλμένες από εφιάλτη, έζησε μία γυναίκα στο Αίγιο, σε μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες ημέρες, όταν η γυναίκα βρέθηκε με τραύματα στο πρόσωπο και το σαγόνι έπειτα από επίθεση του συζύγου της με σπασμένο γυαλί!

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού στο Αίγιο και βρήκαν τον άνδρα να κλωτσάει την πόρτα του μπάνιου για να συνεχίσει το αποτρόπαιο έργο του. Οι άνδρες του ΕΛΑΣ τον συνέλαβαν με τις κατηγορίες παράβασης του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η γυναίκα αρχικά πήγε στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε τραύματα στο πρόσωπο και το σαγόνι από σπασμένο γυαλί και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση κατά του συζύγου της, ο οποίος την έδερνε και την κακοποιούσε, όμως εκείνη δεν τον είχε καταγγείλει μέχρι τότε καθώς φοβόταν.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για ενδοοοικογενειακή βία. Μετά τη σύλληψή του, στο πλαίσιο του αυτοφώρου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ορίστηκε τακτική δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος.

