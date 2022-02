Θεσσαλονίκη

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: Ταυτοποίηθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε ανήλικα αδέλφια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση ακόμα δύο συμμετεχόντων στην επίθεση.



Στην ταυτοποίηση οχτώ νεαρών προχώρησε η αστυνομία για την επίθεση, με οπαδικά χαρακτηριστικά, που δέχθηκαν δυο ανήλικα αδέλφια, στα τέλη του περασμένου μήνα, στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των οχτώ ατόμων -7 Έλληνες κι ένα ακόμη άτομο αλβανικής καταγωγής, στην πλειονότητά τους ανήλικοι- σχηματίσθηκε δικογραφία με την κατά περίπτωση συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Η δικογραφία θα υποβοληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση ακόμα δύο συμμετεχόντων.

Στις 29 Ιανουαρίου, ομάδα ατόμων, μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενοι οκτώ, έχοντας οπαδικά κίνητρα, αφού καταδίωξαν πεζή δύο ανήλικα αδέρφια εξυβρίζοντας και απειλώντας τα λεκτικά, ακινητοποίησαν τον έναν εξ' αυτών και με χρήση σωματικής βίας τον τραυμάτισαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καβάλα: Ο τσακωμός για τα χωράφια και ο μοιραίος πυροβολισμός

Ουκρανία - ΥΠΕΞ: ομογενείς νεκροί από πυρά Ουκρανών στρατιωτών

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο 12ος εμπλεκόμενος στην επίθεση