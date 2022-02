Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Επανασυγκολλήθηκε επιτυχώς το χέρι του 11χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η πρώτη επιτυχής επανασυγκόλληση άκρου στο ύψος του ώμου σε παιδί στην Ελλάδα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 11χρονου.





Σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία», νοσηλεύεται ο 11χρονος από την Ζάκυνθο που υπέστη ακρωτηριαστικό τραύμα (αρ) άνω άκρου στο ύψος του κεντρικού βραχιονίου. Συγκροτήθηκε άμεσα χειρουργική ομάδα με συμμετοχή ιατρών από τρία νοσοκομεία της Αττικής και όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του νοσοκομείου είναι η πρώτη επιτυχής επανασυγκόλληση άκρου στο ύψος του ώμου σε παιδί στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου αναφέρονται τα εξής:

«Στις 12.02.2022 και ώρα 11:00 δεχθήκαμε αίτημα από το ΕΚΕΠΥ για επείγουσα αεροδιακομιδή του ασθενούς Β.Δ 11 ετών (Η.Γ. 17.04.2011) από το Νοσοκομείο της Ζακύνθου με πλήρες ακρωτηριαστικό τραύμα (Αρ) άνω άκρου στο ύψος του κεντρικού βραχιονίου.

Συγκροτήθηκε άμεσα χειρουργική ομάδα με συμμετοχή ιατρών από τρία (3) Νοσοκομεία της Αττικής και συγκεκριμένα:

ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Κλωνάρης Χρήστος, καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Χασεμάκη Νατάσα, ειδικευόμενη Αγγειοχειρουργικής

ΓΝΑ «ΚΑΤ»

Γιαννούλης Φίλιππος, επιμελητής Α΄ΕΣΥ Κλινικής Χεριού - 'Ανω 'Ακρου & Μικροχειρουργικής

ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Αναστασόπουλος Ιωάννης, συντονιστής διευθυντής ΕΣΥ - Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής

Κράλλης Παναγιώτη, διευθυντής ΕΣΥ - Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής

Κοσμάς Ελευθέριος, ειδικευόμενος Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής

Ασλανίδου Βαρβάρα, διευθύντρια ΕΣΥ Αναισθησιολογικού Τμήματος

Αρώνη Φιλιππία, επιμελήτρια Β΄ΕΣΥ Αναισθησιολογικού Τμήματος

Πράπα Μαριλένα, επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ -εντατικολόγος παιδίατρος ΠΜΕΝ

Δημητροπούλου Βασιλική, εξειδικευόμενη εντατικολόγος παιδίατρος ΠΜΕΝ

Κωνσταντόπουλος Σωτήριος, εξειδικευόμενος εντατικολόγος παιδίατρος ΠΜΕΝ

Καταλυτική υπήρξε και η άμεση ανταπόκριση και προετοιμασία του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Χειρουργείου.

Ο μικρός ασθενής κατέφθασε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο μας στις 16:30 την ίδια ημέρα και σε καλή γενική κατάσταση. Το ακρωτηριασμένο μέλος μεταφέρθηκε ταυτόχρονα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Στις 17:00 ο ασθενής εισήλθε στο Χειρουργείο του ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» όπου και υπεβλήθη σε χειρουργική επανασυγκόλληση (Αρ) άνω άκρου στο ύψος του άνω τριτημορίου του (αρ.) βραχιονίου. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 02:00 ξημερώματα της 13.02.22.

Επισημαίνουμε ότι είναι η πρώτη επιτυχής επανασυγκόλληση άκρου στο ύψος του ώμου σε παιδί στην Ελλάδα.

Ο ασθενής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης: Ο Κούγιας για τον Ρουβά και το εξώδικο στον Βλάχο

Μενίδι: Άνδρας βρέθηκε νεκρός - Ήταν άγρια ξυλοκοπημένος

Κορονοϊός - Τζανάκης: “τζούφια” πολλά κρούσματα της Όμικρον (βίντεο)