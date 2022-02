Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Οι μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τη δυτική πλευρά της πόλης και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο, σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στις 10:10 στον αύλειο χώρο εργοστασίου με ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκεται στη Συμμαχική Οδό, στη στροφή Νεοχωρούδας. Οι μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τη δυτική πλευρά της πόλης και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Στην κατάσβεση επιχειρούν επτά οχήματα, με 20 Πυροσβέστες.

