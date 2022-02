Λάρισα

Λάρισα: Ληστές απείλησαν ζευγάρι με καραμπίνα

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ζευγάρι στη Λάρισα

Έναν εφιάλτη έζησε ένα ζευγάρι μέσα στο ίδιο του το σπίτι στο Σοφό του Δήμου Κιλελέρ της Λάρισας τα ξημερώματα της Δευτέρας (14.2.2022), όταν εισέβαλαν ληστές και τους απείλησαν με όπλο.

Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις ληστές εισέβαλαν μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στη Λάρισα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ακινητοποίησαν το ζευγάρι.

Μάλιστα, ο ένας εκ των δραστών κρατούσε καραμπίνα, την οποία είχε στραμμένη κατά του ζευγαριού και υπό την απειλή του όπλου, οι ληστές άρπαξαν κοσμήματα, χρυσαφικά αλλά και χρηματικό ποσό.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Την προανάκριση για το συμβάν διεξάγει το Τμήμα Ασφάλειας Λάρισας.

