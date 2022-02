Ρεθύμνου

Ζωνιανά: Προφυλακιστέοι για ναρκωτικά και όπλα (εικόνες)

Προφυλακιστέοι με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκαν οι δύο συλληφθέντες κατά την διάρκεια της καταδρομικής επιχείρησης αστυνομικών δυνάμεων στα Ζωνιανά και το Ηράκλειο.

Οι απολογίες των δύο φίλων και συγχωριανών, ηλικίας 39 και 36 ετών, διήρκησαν περίπου δύο ώρες στο γραφείο της Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 11/2 απολογήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου, ο οποίος άσκησε εις βάρος τους ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών και της νομοθεσίας περί όπλων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στον Μυλοπόταμο και το Ηράκλειο, την Πέμπτη 10/2, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα και 2,5 κιλά ινδικής κάνναβης.

Παράλληλα, στην ίδια επιχείρηση της αστυνομίας στα Ζωνιανά συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια του 39χρονου, ηλικίας 37 και 36 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος και μετά τις απολογίες τους την Παρασκευή 11/2 αφέθηκαν ελεύθεροι.

πηγή: cretapost.gr

