Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο σε μπαρ με τραυματισμούς (εικόνες)

Για εισβολή ομάδας ανδρών με ρόπαλα και μαχαίρια κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος θαμώνας.

Αιματηρό επεισόδιο με περισσότερους από πέντε τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένα άτομο τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο γνωστό μπαρ της οδού Συγγρού και άρχισαν να χτυπούν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Ένας από αυτούς κρατούσε ρόπαλο. Μια νεαρή είπε ότι είδε έναν από τους δράστες να κρατά μαχαίρι.

Οι δράστες, αφού χτύπησαν θαμώνες και προσωπικό, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα και αποχώρησαν ανενόχλητοι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αφού έλαβαν περιγραφή των δραστών ξεκίνησαν να τους αναζητούν για να τους συλλάβουν. Κάποιοι από τους τραυματίες αποχώρησαν πριν την άφιξη των αστυνομικών.

Άλλοι παρέμειναν στο σημείο και δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από το προσωπικό του καταστήματος.





