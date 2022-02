Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στο εδώλιο ο 51χρονος που μαχαίρωσε μάνα και αδερφή

Αναβιώνει η οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η υπόθεση της οικογενειακής τραγωδίας που είχε συγκλονίσει το Ηράκλειο τον Οκτώβριο του 2020 αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Τότε, ένας 51χρονος, με ψυχιατρικό ιστορικό, είχε μαχαιρώσει αλλεπάλληλες φορές την υπερήλικη μητέρα του και είχε αποπειραθεί να σκοτώσει τη δίδυμη αδερφή του, την οποία είχε τραυματίσει σοβαρά.

Είχε καταληφθεί από αμόκ και ήταν τέτοια η μανία του που χρησιμοποίησε πέντε μαχαίρια, δύο εκ των οποίων έσπασαν από τη βιαιότητα των χτυπημάτων.

Στην συνέχεια φέρεται να κατανάλωσε ψυχοφάρμακα και να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του καθώς αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι. Τα ουρλιαχτά των δύο γυναικών άκουσαν γείτονες που ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Ο κατηγορούμενος κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στη 85χρονη μητέρα του, η οποία μάταια προσπαθούσε να γλιτώσει από τη μανία του. Τη μαχαίρωσε σε όλο το σώμα, στο κεφάλι, στο αριστερό μάτι, στον τράχηλο, στο θώρακα, στην πλάτη και στους μηρούς.

Η πολλαπλότητα των χτυπημάτων ήταν τέτοια που κατέστη αδύνατη η ανάταξη της αιμορραγίας παρά το γεγονός ότι διακομίστηκε εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Βενιζελείου.

Πηγή: cretalive.gr

