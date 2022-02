Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στο εδώλιο ο 53χρονος που μαχαίρωσε μάνα και αδερφή

Αναβίωσε η οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Η απόφαση του δικαστηρίου,

Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου για τον 53χρονο μητροκτόνο, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2020 είχε τραυματίσει θανάσιμα με αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι, την 85χρονη μητέρα του και είχε τραυματίσει τη δίδυμη αδελφή του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο 53χρονος, που από τα 18 του χρόνια είχε μπει τέσσερις φορές σε ψυχιατρική κλινική, είχε κατά την τέλεση της πράξης το ακαταλόγιστο και τον έκρινε αθώο, διέταξε όμως την νοσηλεία του σε ειδική ψυχιατρική κλινική για πέντε χρόνια.

Ικανοποιημένη δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, η οποία μίλησε για μια ανθρώπινη και οικογενειακή τραγωδία, συμπληρώνοντας ότι ο 53χρονος το διάστημα πριν από την πράξη του, δεν λάμβανε την θεραπεία του, ενώ κατά την τέλεση της πράξης είχε καταληφθεί από αμόκ.

Ο 53χρονος είχε τραυματίσει και την δίδυμη αδελφή του, η οποία επίσης νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική.

