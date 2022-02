Θεσσαλονίκη

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η επίθεση σε νεαρούς στην Πυλαία

Δυο ανήλικοι είναι μεταξύ των δραστών. Μαζί με συνεργούς τους ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν στο πρόσωπο τα θύματα.



Επεισόδιο, με οπαδικά κίνητρα, που διαδραματίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη, με θύματα έναν 20χρονο κι έναν 18χρονο, εξιχνίασε το Τμήμα Ασφάλειας Πυλαίας - Χορτιάτη, ταυτοποιώντας δύο εκ των δραστών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.



Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για δύο ανήλικους, 16 και 15 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, από κοινού με συνεργούς τους, ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν στο πρόσωπο τους παθόντες.



Το επεισόδιο έγινε σε τερματικό σταθμό λεωφορείων, στην περιοχή της Πυλαίας, ενώ, φαίνεται πως είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο εντός αστικού λεωφορείου, με απειλές των δραστών σε βάρος των θυμάτων.



Η σχηματισθείσα δικογραφία αφορά τα αδικήματα της απειλής, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πράξεις βίας, στο πλαίσιο του Αθλητικού Νόμου.

