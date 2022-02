Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: πολέμησε στην Κύπρο και πήρε επίδομα 48 χρόνια μετά!

Τι αναφέρει ο συνταξιούχος γιατρός που πολέμησε στην Κύπρο το 1974.

Ο γιατρός πλέον, Μάριος Κατσούναρος, ενημερώθηκε 48 χρόνια μετά το καλοκαίρι του ΄74 που είχε πολεμήσει στην Κύπρο πως δικαιούται επίδομα 200 ευρώ τον μήνα.

Ο συνταξιούχος γιατρός από το νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, έλαβε ένα e-mail με το οποίο πληροφορήθηκε για το εν λόγω επίδομα. Ο ίδιος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν ζήτησα ποτέ και τίποτε από το κράτος ούτε της Ελλάδας ούτε και της Κύπρου. Αυτοί με βρήκανε. Δεν διεκδίκησα κάτι. Το καθήκον μου έκανα…».

Έχοντας και την κυπριακή και την ελληνική υπηκοότητα, έλαβε ένα email τον περασμένο Δεκέμβριο από την Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας για την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να τους χορηγηθεί επίδομα για την προσφορά τους στα γεγονότα του ’74. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ΦΕΚ (δείτε το εδώ) στο οποίο αναφέρεται ότι το επίδομα που είχε δοθεί στους Έλληνες Καταδρομείς το 2020 που πολέμησαν στην Κύπρο κατά των Τούρκων εισβολέων, επεκτείνεται και στους Κυπρίους που έχουν ταυτόχρονα και Ελληνική Υπηκοότητα (την πήρε τη δεκαετία του ’90), ως αναγνώριση για την προσφορά τους.

Ο Μάριος Κατσούναρος είπε ακόμη: «δύο είναι τα απίστευτα. Μας θυμήθηκαν ενώ δεν ζητήσαμε κάτι και δεν πιστεύω ότι θα τα πάρουμε κι αυτά τα χρήματα! Και το έκανε η Ελληνική κι όχι η Κυπριακή Δημοκρατία! Και στην αρχή νομίζαμε πως είναι από τη... δεύτερη... Στην αρχή πιστεύαμε πως ήταν φάρσα, αλλά μετά, όταν μας έστειλαν τα ΦΕΚ, το πιστέψαμε».

Πηγή: voria.gr

