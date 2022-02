Δωδεκανήσα

Δωδεκάνησα: αυτοκτονία πατέρα από “ντροπή”

Θλίψη προκαλεί το περιστατικό που έρχεται στην δημοσιότητα. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην αυτοχειρία τον άνδρα.

Όπως γράφει η εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου για την αυτοκτονία ενός πατέρα σε νησί των Δωδεκανήσων:

«Η είδηση προκαλεί, μοιάζει μαχαιριά στο στήθος. Πατέρας αυτοκτόνησε χθες από την ντροπή του.

Αιτία βίντεο από κινητό τηλέφωνο που διέρρευσαν στο μικρό νησί που δείχνουν τον γιο του σε ερωτικές περιπτύξεις με άλλον άνδρα.

Τα καφενεία σχολιάζουν και γελούν. Η μικρή κοινωνία αντιγράφει όλα όσα βλέπει στις οθόνες της τηλεόρασης, χασκογελά και θαρρεί πως είναι παιχνίδι.

Ντροπή και συνάμα πόνος, ανείπωτος πόνος για τον άνθρωπο που χάθηκε μα και για μια κοινωνία που έχασε τον προσανατολισμό της.

Η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις, ενώ προανάκριση διενεργεί το οικείο Αστυνομικό Τμήμα».

