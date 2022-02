Ιωάννινα

Ιωάννινα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Τραγικό τέλος βρήκε η γυναίκα από την φωτιά που ξέσπασε μέσα στο διαμέρισμά της.



Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγα πριν τις 9.00 το πρωί όταν δέχθηκε κλήση για καπνούς που έβγαιναν από διαμέρισμα ηλικιωμένης, στην οδό Καποδιστρίου, στο κέντρο των Ιωαννίνων.



Άμεσα έφτασαν στο σημείο οχήματα και άνδρες της Π.Υ. καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας.





Οι Πυροσβέστες εισήλθαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μία ηλικιωμένη.



Η γυναίκα βρισκόταν στον καναπέ του διαμερίσματος.

