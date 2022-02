Ηράκλειο

Ηράκλειο: νεκρός από φωτιά σε σπίτι

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι.





Συνέβη σε περιοχή της Μεσαράς, όπου το απόγευμα της Τετάρτης ξέσπασε φωτιά σε σπίτι. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ο ηλικιωμένος άνδρας που βρισκόταν μέσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα συνέβησαν νωρίς το απόγευμα, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά στο σπίτι, όπου έμενε μόνος του ο 83χρονος άνδρας.

Άμεσα στο σημείο πήγαν δύο οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόμπιας με το ανάλογο προσωπικό για την κατάσβεση της φωτιάς. Επίσης, στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και αστυνομικοί του Α.Τ. Φαιστού.

