Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο με εγκατάλειψη

Τραγικό τέλος για τον άνδρα. Τα πρώτα στοιχεία για την τραγωδία.

Νεκρός στην Εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας, εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας 41χρονος.

Οι διερχόμενοι από την Ασπροβάλτα οδηγοί εντόπισαν το παιδί στην άκρη του οδοστρώματος και κάλεσαν τις Αρχές.

Είχε εγκαταλειφθεί από τον οδηγό που το παρέσυρε και το τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο οδηγός αναζητείται.

