Ηράκλειο: Μαχαίρωσε τον πρώην της πρώην του

Αιματηρή εισβολή σε σπίτι στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 16 Φεβρουαρίου στην περιοχή Πατέλες του Ηρακλείου, όταν 30χρονος βουλγαρικής καταγωγής μπήκε στο σπίτι 32χρονης γυναίκας με την οποία στο παρελθόν συνδέονταν, τραυματίζοντας τον 33χρονο πρώην σύντροφό της με τον οποίο βρίσκονταν εντός της οικίας.

Ο 30χρονος φέρεται να χτύπησε την 32χρονη, ενώ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι, τον πρώην σύντροφο της γυναίκας.

Ο 30χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

