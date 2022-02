Δωδεκανήσα

Καταδίκη γκρουμ ξενοδοχείου για κλοπές από δωμάτια

Ο υπάλληλος του ξενοδοχείου ξάφριζε πελάτες, την ώρα που απουσίαζαν από τα δωμάτιά τους.





Ποινή φυλάκισης 8 μηνών με 3ετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε έναν 'Ελληνα κάτοικο της Ιαλυσού που κρίθηκε ένοχος κλοπής κατ’ εξακολούθηση από δωμάτια ξενοδοχείου στο οποίο εργαζόταν!

Κρίθηκε συγκεκριμένα ένοχος για το ό,τι ως υπάλληλος ξενοδοχείου στην πόλη της Ρόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα, του μηνός Οκτωβρίου 2016, με περισσότερες από μια πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, αφαίρεσε ξένα ολικά κινητά πράγματα από την κατοχή άλλων με σκοπό να τα ιδιοποιηθεί παράνομα.

Συγκεκριμένα:



Την 1η Οκτωβρίου 2016 ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος τόσο την ιδιότητα του υπαλλήλου (γκρουμ) στο εν λόγω ξενοδοχείο, όσο ολοήμερη απουσία της παθούσας και διαμένουσας σε δωμάτιο αλλοδαπής εισήλθε με κλειδί-κλώνο στο δωμάτιο και αφαίρεσε το πορτοφόλι της, που βρισκόταν εντός του χρηματοκιβωτίου το ποσό των 1.200 ευρώ.



Την 4η Σεπτεμβρίου 2016 και περί ώρα 17.00 στον ως άνω τόπο, επίσης, εκμεταλλευόμενος την απουσία διαμένοντος στο δωμάτιο, αλλοδαπού, εισήλθε εντός και αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο το ποσό των 200 ευρώ.

Πηγή: dimokratiki.gr

