Χανιά: Κλέφτης άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας

Σε πόσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανέρχεται, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τους η αξία των κοσμημάτων, που άρπαξε ο διαρρήκτης.



Στη σύλληψη αλλοδαπού, που κατηγορείται για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά.

Ο αλλοδαπός το πρωί της Τετάρτης 16 Φεβρουαρίου αφαίρεσε από οικία κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας 40.000 ευρώ. Αναζητήθηκε από τις αστυνομικές αρχές και συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, τα οποία και αποδόθηκαν στον παθόντα. Επιπλέον βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

