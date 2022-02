Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παράθυρο έπεσε την ώρα του μαθήματος σε Δημοτικό Σχολείο (εικόνες)

Κατέρρευσε παράθυρο σε σχολική τάξη. Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός. Τι λέει η Διευθύντρια του σχολείου για το περιστατικό.

Παράθυρο έπεσε από τη θέση του, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, την ώρα του μαθήματος, στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, που στεγάζεται στην οδό Εγνατίας 132, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην αίθουσα που έκανε μάθημα το τμήμα της Ε' τάξης η εκπαιδευτικός ζήτησε από μαθητή να ανοίξει το παράθυρο για αερισμό, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού διάδοσης του κορονοϊού, όμως το κάσωμα με το τζάμι αποσυνδέθηκε από το ξύλινο πλαίσιο του κουφώματος και έπεσε κάτω.

Μηχανικοί της αρμόδιας για τα σχολικά κτίρια Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης επανατοποθέτησαν το φύλλο στο κούφωμα, όμως η διεύθυνση του σχολείου ισχυρίζεται πως η παλαιότητα του κτιρίου - σε συνδυασμό με το ότι είναι διατηρητέο και οι όποιες παρεμβάσεις απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες - εγκυμονεί διαρκή κίνδυνο για αντίστοιχα ατυχήματα.

«Τα κουφώματα χρονολογούνται από το 1893. Έχουμε επισημάνει και εγγράφως προς τις αρμόδιες υπηρεσίες πως θεωρούμε το κτίριο ακατάλληλο για τη στέγαση σχολείου. Η σκάλα, λόγω της επικινδυνότητάς της, δεν αρμόζει σε δημόσια υπηρεσία, πόσο μάλλον για να ανεβοκατεβαίνουν καθημερινά 250 μαθητές και 35 εκπαιδευτικοί. Το κτίριο είναι διατηρητέο και κάθε παρέμβαση περνάει όχι μόνο από τον δήμο, αλλά και την εφορεία αρχαιοτήτων», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια του σχολείου, Χρύσα Γεράνη.

Το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στεγαζόταν σε κτίριο στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29, όμως το 2019 οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου που διενεργείται στα σχολικά κτίρια, διαπίστωσαν σημαντικά προβλήματα στατικότητας. Η κ. Γεράνη, εξέφρασε την άποψη ότι «θα μπορούσαν να γίνουν στο κτίριο της Αρχαιολογικού Μουσείου οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την επίλυση των θεμάτων στατικότητας και η σχολική μονάδα να επιστρέψει εκεί».

Από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Μάκης Κυριζίδης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι μηχανικοί που επανατοποθέτησαν το παράθυρο διαβεβαίωσαν πως το ατύχημα δεν προέκυψε της παλαιότητας του κουφώματος και ότι δεν διαπιστώθηκε να έχουν σπάσει μεντεσέδες.

«Στους ελέγχους που έχουν γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες το κτίριο έχει κριθεί κατάλληλο για τη στέγαση του σχολείου», σημείωσε ο κ. Κυριζίδης, ενώ σε ό,τι αφορά την προοπτική εύρεσης μόνιμης στέγης για το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, διευκρίνισε, πως είναι μία συζήτηση που γίνεται, αλλά οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από όλους τους συναρμόδιους φορείς, όπως η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

