Ηράκλειο: 13χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό

Τι είπε στους αστυνομικούς το ανήλικο κορίτσι

Στα χέρια των αστυνομικών του Β’ ΑΤ Ηρακλείου έπεσε ένας πατέρας στην Κρήτη, καθώς τον μήνυσε η ανήλικη κόρη του.

Η 13χρονη πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου παρουσία κοινωνικής λειτουργού και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του πατέρα της γιατί όπως ισχυρίστηκε την έσπρωξε και της πέταξε χάρακα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον πατέρα τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν.

