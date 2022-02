Χανιά

Χανιά: Συναγερμός για εξαφάνιση 30χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την εξαφάνιση του νεαρού άνδρα δήλωσε στην αστυνομία η μητέρα του.

Συναγερμός έχει σημάνει στις διωκτικές αρχές των Χανίων από την εξαφάνιση ενός 30χρονου άνδρα από την περιοχή Πλατανιάς του Δήμου Κισσάμου.

Την εξαφάνιση του νεαρού άνδρα δήλωσε στην αστυνομία η μητέρα του.

Όπως είπε στους αστυνομικούς ο 20χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, είναι από την Βουλγαρία και ήρθε στα Χανιά πριν από λίγες ημέρες και δεν γνωρίζει Ελληνικά.

Ο 30χρονος έφυγε το μεσημέρι της Τετάρτης με τα πόδια είναι αδύνατος, έχει σημάδια ακμής στο πρόσωπο και έχει ένα κόψιμο στο αριστερό φρύδι.

πηγή :cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Simon Leviev: o “απατεώνας του Tinder ” μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο με εγκατάλειψη

Αθήνα: 18χρονος κατηγορείται ότι ασελγούσε σε 15χρονο συγγενή του