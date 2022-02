Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βούτηξε στον Θερμαϊκό για να σώσει σκυλάκι! (βίντεο)

Αψηφώντας το κρύο και τους κινδύνους, βούτηξε στο Θερμαϊκό για να βγάλει ένα σκυλάκι που είχε πέσει μέσα στη θάλασσα.





Στα νερά του Θερμαϊκού βούτηξε ένας άνδρας το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, αψηφώντας το κρύο.

Ο λόγος που ο άνδρας πραγματοποίησε τη βουτιά μέσα στον χειμώνα, ήταν για να σώσει ένα σκυλάκι!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας μικρόσωμος σκύλος διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη του, με αποτέλεσμα να πέσει στα νερά του Θερμαϊκού.

Ένας άνδρας, ωστόσο, που περνούσε από το σημείο, δεν το σκέφτηκε πολύ και πραγματοποίησε βουτιά, προκειμένου να σώσει το τρομαγμένο τετράποδο.

Τελικά ο σκύλος επέστρεψε στα χέρια του ιδιοκτήτη του σώος, χάρη στην επέμβαση του περαστικού.

