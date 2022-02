Δωδεκανήσα

Κάρπαθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για την αυτοκτονία του πατέρα και το “ροζ βίντεο” του γιου του

«Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο» και να μην μείνει αδιερεύνητη καμία πτυχή της θλιβερής υπόθεσης αυτοκτονίας πατέρα ζητά η εισαγγελέας.



«Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο» και να μην μείνει αδιερεύνητη καμία πτυχή της θλιβερής υπόθεσης αυτοκτονίας πατέρα στην Κάρπαθο μετά τη «διαρροή» και το bullying που ακολούθησε βίντεο με προσωπικές στιγμές του γιου του με άλλον άνδρα, παρήγγειλε προφορικά στο αστυνομικό τμήμα του ακριτικού νησιού η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Μαρία Παπαγιαννίδου.

Η κ. Εισαγγελέας πέραν του προφανούς της έρευνας για τη φερόμενη ως αυτοχειρία του 60χρονου ζήτησε αρμοδίως να διερευνηθεί τυχόν τέλεση των αδικημάτων της πρόκλησης ανήκεστης ψυχικής βλάβης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων, λόγω ακριβώς των καταγγελιών για τη διαρροή του βίντεο.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης που διεξάγεται για τις συνθήκες θανάτου του 60χρονου η κ Εισαγγελέας, παρήγγειλε ενδελεχή έρευνα τυχόν κακουργηματικής συλλογής, αποθήκευσης, μετάδοσης κλπ. προσωπικών δεδομένων του υιού του θύματος, με σκοπό ηθικής βλάβης της οικογένειας και του θύματος (άρ. 39 παρ. 4 του ν. 4624/2019, της πράξης της συμμετοχής σε αυτοκτονία με καταπίεση του θύματος έργω (μέσω της ψυχικής πίεσης της μετάδοσης ή απειλής μετάδοσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων οικείου προσώπου και δυσφήμισής του στην τοπική κοινωνία) (άρ. 301 του ΠΚ) και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης μέσω της ανηκέστου ψυχικής βλάβης που συστηματικά προκλήθηκε στο θύμα με τον ανωτέρω τρόπο (άρ. 310 παρ. 2-1-3 του ΠΚ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δύο άνδρες δεν είναι ζευγάρι. Η μαγνητοσκόπηση της ερωτικής τους συνεύρεσης έγινε από τον ένα με το κινητό του τηλέφωνο με αποτέλεσμα να πιθανολογείται ότι και η διαρροή έγινε από τον ίδιο, είτε εκουσίως, είτε ακουσίως.

Ο γιος του αυτόχειρα στο μεταξύ φέρεται να είχε έρθει σε ρήξη με τον εφήμερο σύντροφό του και προς τούτο είχαν ενημερωθεί οι αρχές σε πρωθύστερο χρόνο.Εκφράστηκαν και φόβοι ενώ κυκλοφορούν και φήμες για αντεκδίκηση αν και επισήμως η οικογένεια του αυτόχειρα επί του παρόντος δεν θέλει να δοθεί συνέχεια στο δράμα. Ενδεικτικό είναι μάλιστα το γεγονός ότι από την μέχρι τώρα έρευνα δεν έχει βεβαιωθεί από τις αρχές επισήμως ότι αιτία του απονενοημένου διαβήματος ήταν η «διαρροή» ως και ο χλευασμός για το ροζ βίντεο.

Μιλώντας πάντως χθες στον ΑΝΤ1 θείος του 34χρονου γιου του αυτόχειρα, είπε, μεταξύ άλλων, πως ο άνθρωπος που έβαλε τέλος στην ζωή του, καθώς δεν άντεχε άλλο τα σχόλια της τοπικής κοινωνίας και όσα ακολούθησαν την προβολή και διάδοση του ροζ βίντεο του γιού του, περιγράφοντας πως “δεν ήταν τόσο εξελιγμένος, ήταν έτσι βαρύς τύπος, κλειστός χαρακτήρας”.

Ακόμη, περιγράφει ποιος είναι ο άνθρωπος που “πρωταγωνιστεί” με τον γιό του αυτόχειρα στο επίμαχο “ροζ βίντεο”, ο οποίος όπως υποστηρίζει είναι γνωστός σε όλο το νησί και ότι προέβη στην διάδοση του βίντεο στην τοπική κοινωνία για να εκδικηθεί τον 34χρονο, καθώς είχαν μεταξύ τους διαφορές, λέγοντας πως “τα έσπασαν για μια μοιρασιά”.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο ότι θα γίνει έρευνα σε κινητά τηλέφωνα (όχι αδιακρίτως κατοίκων αλλά συγκεκριμένων και στοχευμένα) για να προκύψει η προέλευση του επίμαχου βίντεο αλλά και για να διαπιστωθεί σε ποιον βαθμό έχουν βάση φήμες που αναφέρουν ότι υφίστανται κι άλλα βίντεο με ροζ περιεχόμενο όχι μεταξύ ανδρών.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας θα εξεταστεί αν τυχόν σχετίζεται και σε ποιον βαθμό με την υπόθεση αυτή και τη διαρροή του βίντεο υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον Μονομελούς Πλημμελειοδικείου μετά από αναβολή και αφορά σε καταγγελίες για άδικες πράξεις εις βάρος μιας κατοίκου του νησιού.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει σχέση μάλιστα με φήμες που θέλουν τον γιο του αυτόχειρα να είχε διαφορές με κάποιες γυναίκες του νησιού οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποίησαν τον εφήμερο σύντροφό του ως ενδιάμεσο πρόσωπο για να εξασφαλίσουν το υλικό το οποίο και φρόντισαν να φτάσει στα κινητά τηλέφωνα προσώπων από το περιβάλλον του 60χρονου.

Το μεσημέρι της Τρίτης ο 60χρονος πήγε στο στάβλο που είχε λίγο έξω από το σπίτι του έχοντας μαζί του μία κυνηγετική καραμπίνα. Όπλισε, την έβαλε στο κεφάλι του και τράβηξε την σκανδάλη βάζοντας έτσι τέλος στη ζωή του.

Πηγή: Πληροφρίες από την dimokratiki.gr

