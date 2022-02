Μαγνησία

Βόλος: Απειλούσε να... θάψει ζωντανό τον άντρα της!

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με έκπληξη τις αποκαλύψεις για τα όσα συνέβαιναν στο σπίτι της οικογένειας

Ο Βόλος συζητάει την πρωτοφανή υπόθεση, που έφτασε στο δικαστήριο. Η γυναίκα καταδικάστηκε μετά την καταγγελία του συζύγου της…

Ο Βόλος παρακολουθεί έκπληκτος τις αποκαλύψεις για τα όσα συνέβαιναν στο σπίτι της οικογένειας. Ένα σπίτι που όπως φαίνεται είχε μετατραπεί σε κολαστήριο για τον σύζυγο της γυναίκας.

Έναν 42χρονο που αναγκάστηκε να πάει σε αστυνομικό τμήμα και να κινήσει τις διαδικασίες σε βάρος της. Όπως δεχόταν καθημερινά απειλές που από κάποια στιγμή και μετά άρχισαν να τον φοβίζουν.

Σε ένα έτος φυλάκιση με αναστολή καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μία 21χρονη γυναίκα, η οποία απειλούσε τον ίδιο της τον σύζυγο ότι θα τον σκοτώσει! Μάλιστα, επικαλέστηκε και τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, ο οποίος όμως δεν διευκρινίστηκε ποιος είναι, ούτε ποιον ρόλο έχει διαδραματίσει στη ζωή τους.

Ο 42χρονος σύντροφος της γυναίκας δεχόταν καθημερινά απειλές για τη ζωή του. «Θα σε σκοτώσω. Θα σε βάλω ζωντανό σε φέρετρο» έλεγε και του ξανάλεγε η νεαρή!

Το μαρτύριο του 42χρονου ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου του 2020, ενώ στις 26 Μαρτίου του ίδιου έτους, η σύντροφος απείλησε ότι θα βάλει άλλους να τον σκοτώσουν!

Ο άτυχος άνδρας απευθύνθηκε στην Αστυνομία καταθέτοντας μήνυση για απειλή. Στο δικαστήριο, η πλευρά της γυναίκας δεν εκπροσωπήθηκε.

πηγή: thenewspaper.gr

