Αγρίνιο: Γιαγιά κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του εγγονού της

Σε βάρος της 61χρονης σχηματίστηκε δικογραφία.

Συνελήφθη μια 61χρονη στο Αγρίνιο, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα προσήχθη χθες στο Αστυνομικό Τμήμα από άνδρες της Αμέσου Δράσεως, που έσπευσαν να την εντοπίσουν μετά από καταγγελία του πρώην γαμπρού της και πατέρα του ανήλικου.

Ο εν λόγω άνδρας υποστήριξε πως ο 7χρονος γιος του έφερε μώλωπες από χτυπήματα τα οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προήλθαν από χαστούκια που του έδωσε η γιαγιά του που διαμένει στο ίδιο σπίτι με το παιδί (όπως και η μητέρα του).

Η προσαγωγή μετατράπηκε χθες βράδυ σε σύλληψη και σε βάρος της 61χρονης σχηματίστηκε δικογραφία.

Εν συνεχεία, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη καθώς η υπόθεση πλέον θα πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης.

πηγή: agrinionews.gr

