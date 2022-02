Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Σεξουαλική κακοποίηση: 13χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της

Η 13χρονη κατήγγειλε ακόμα πως ο πατέρας την απειλούσε ότι θα κάνει κακό στη μητέρα της.



Άνδρας, 32 ετών, καταγγέλθηκε ότι προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 13χρονης (σήμερα) κόρης του, «επιστρατεύοντας» απειλές ότι θα κάνει κακό στη μητέρα της αλλά και στο κατοικίδιό της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι καταγγελλόμενες πράξεις τελέστηκαν πέρσι, το διάστημα από την άνοιξη έως το φθινόπωρο.

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον του 32χρονου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι γονείς της ανήλικης είναι διαζευγμένοι.

