Χανιά: Καταπλακώθηκε από δέντρο και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικό του πρόσωπο.

Ένας άνδρας ηλικίας 71 ετών έχασε τη ζωή του το πρωί στην περιοχή Τεμένια του δήμου Καντάνου-Σελίνου Χανίων, κατά την διάρκεια αγροτικής εργασίας.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από μεγάλο κορμό δέντρου και εντοπίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικό του πρόσωπο.



Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο ηλικιωμένος άνδρας είχε χάσει τη ζωή του.



Έρευνα για το δυστύχημα διεξάγει το Α.Τ. Καντάνου-Σελίνου.

