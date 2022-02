Θεσσαλονίκη

Έκρηξη ΑΤΜ στον Σταυρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση την νύχτα στην γειτονιά, από την προσπάθεια κακοποιών να αρπάξουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Άγνωστοι ανατίναξαν μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ), στο Σταυρό Θεσσαλονίκης, ωστόσο δεν μπόρεσαν να πάρουν τα χρήματα που είχε μέσα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες πλησίασαν γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα τον οικίσκο όπου είναι τοποθετημένο το ΑΤΜ και προκάλεσαν έκρηξη με χρήση οξυγόνου. Δεν κατάφεραν όμως να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο μηχάνημα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia”: Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους – Συνεχίζονται οι έρευνες

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 44 σημεία το Σάββατο

Καιρός: Ζέστη και καλοκαιρία το Σάββατο