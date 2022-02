Σέρρες

Νεκρός κυνηγός στις Σέρρες

Θρίλερ με τον θάνατο 82χρονου κυνηγού στις Σέρρες.

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου ένας 82χρονος κυνηγός, στον Λιθότοπο στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, ο άτυχος άνδρας φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο στήθος από πυρά κυνηγετικού όπλου.

Στη περιοχή έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, δύο οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

