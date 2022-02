Ξάνθη

Ξάνθη – καταγγελία: Την απήγαγε και την κακοποίησε

Η καταγγελία της 28χρονης για τον εφιάλτη που έζησε. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

Μία σοκαριστική καταγγελία απασχολεί τις τελευταίες ημέρες Αστυνομία και Δικαστικές Αρχές στην Ξάνθη, με θύμα μία 28χρονη και φερόμενο ως δράστη έναν 38χρονο.

Το θύμα καταγγέλλει πως ο 38χρονος – με τον οποίο μάλιστα φαίνεται πως διατηρούσε σχέσεις – την απήγαγε αργά το βράδυ της Δευτέρας (λίγο μετά τις 23:00), ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, αφού την επιβίβασε με τη βία στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε κοντά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο έξω από τη Σταυρούπολη στην ορεινή Ξάνθη.

Μάλιστα όπως καταγγέλλει το θύμα, ο φερόμενος ως δράστης την κρατούσε με το ζόρι μέχρι το απόγευμα της επόμενης ημέρας ενώ προσπάθησε δύο φορές να την πνίξει, πιάνοντάς την από το λαιμό.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία η οποία έσπευσε στην περιοχή και εντόπισε την 28χρονη κοπέλα, ενώ ο 38χρονος συνελήφθη για την κατηγορία της αρπαγής και της απόπειρας ανθρωποκτονίας και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

