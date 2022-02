Αχαΐα

Πάτρα: Φονικό τροχαίο με παράσυρση πεζού

Το θύμα εκινείτο πεζή στην Εθνική Οδό. Τι αναφέρει η Αστυνομία στην ανακοίνωση της.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος μετά από τη φονική παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 48χρονο άνδρα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στο ύψος των Σαγεΐκων στη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου. Το συμβάν επιλήφθηκε το Τμήμα Τροχαίας Πατρών και σχηματίσθηκε η σχετική δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Ο άτυχος άνδρας κινούταν πεζός επί της Εθνικής Οδού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.»

