Φιλιατρά: στη φυλακή η 19χρονη που εξέδιδε την αδερφή της

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως.

Στη φυλακή θα οδηγηθεί η 19χρονη που φέρεται να εξέδιδε την ανήλικη αδερφή της στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Τόσο η 19χρονη όσο και ο 28χρονος σύντροφός της κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από την απολογία τους που διήρκεσε αρκετές ώρες.

Οι δυο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στα Φιλιατρά, την περασμένη Κυριακή το βράδυ, όταν ο πατέρας της 19χρονης είχε καταγγείλει ότι εξέδιδε την 14χρονη αδελφή της, με τη βοήθεια του 28χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η 19χρονη και ο 28χρονος κατηγορούνται για οργανωμένη συμμορία, αρπαγή ανηλίκου, μαστροπεία, εμπορία ανθρώπου (ανηλίκου), κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

