Πέλλα

Τροχαίο - Πέλλα: τρακτέρ παρέσυρε μηχανάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τρακτέρ οδηγούσε ένας ηλικιωμένος. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των δύο επιβαινόντων στο μηχανάκι.

Τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 25χρονος σημειώθηκε λίγο πριν την είσοδο του χωριού Νέα Πέλλα στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, όταν τρακτέρ που οδηγούσε 84χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ως οδηγός ο 25χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 26χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia” - ΕΜΑΚ για αγνοούμενους: τα τοξικά αέρια εμποδίζουν κάθε έρευνα (βίντεο)

Φοιτήτρια ακινητοποίησε κλέφτη που επιτέθηκε στη φίλη της! (εικόνες)

Τζώρτζης Μονογυιός: μνημόσυνο στην Μύκονο για τον επιχειρηματία (εικόνες)