Λάρισα: Νεαρός καταπλακώθηκε από τοίχο και σκοτώθηκε σε κεντρικό δρόμο (εικόνες)

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας από την παρέα του νεαρού.

Ένα νεαρό άτομο καταπλακώθηκε το πρωί της Κυριακής σε κεντρικό δρόμο της Λάρισας από στηθαίο τοίχου που υποχώρησε και έχασε τη ζωή του.

Το συμβάν έγινε στο κέντρο της Λάρισας, στην οδό Ασκληπιού, στη συμβολή με την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον νεαρό ήταν ήδη αργά.

Σκηνές θρήνου εκτυλίχθηκαν στον τόπο του συμβάντος, από την παρέα του νεαρού που αδυνατούσε να πιστέψει το τραγικό συμβάν.

