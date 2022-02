Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεαροί μπήκαν με όπλα σε βεζνινάδικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οπλισμένοι εισέβαλαν σε πρατήριο καυσίμων και άδειασαν το ταμείο.

Συνελήφθη ένας 20χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να διέπραξε με συνεργό του, ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαμαριά.

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος με τον συνεργό του, τις πρώτες πρωινές ώρες της 18-02-2022, αφαίρεσαν 500 ευρώ, με την απειλή όπλου από πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεων, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Άρωμα πολέμου… στο Ντονέτσκ

Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές την Κυριακή



“Euroferry Olympia” – Πυραγός 5ης ΕΜΑΚ: Μπορεί να υπάρχουν ακόμη επιζώντες