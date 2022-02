Ηράκλειο

Ανήλικη μέθυσε και κατέληξε στο νοσοκομείο

Το κορίτσι είχε καναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκόολ. Χειροπέδες στον υπεύθυνο του καταστήματος διασκέδασης.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου οδηγήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Φεβρουαρίου μια ανήλικη σε κατάσταση μέθης.

Το κορίτσι που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος βρέθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Στην ανήλικη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψε στο σπιτι της, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος διασκέδασης στο οποίο η ανήλικη βρισκόταν.

